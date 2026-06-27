Два человека пострадали в аварии легковушки с грузовиком под Саратовом

В Марксовском районе Саратовской области в ДТП пострадали водитель и его пассажирка.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась 26 июня около 11:35 на 355-м километре трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», недалеко от города Маркса. На дороге столкнулись грузовой автомобиль «Соллерс», за рулём которого находился 48-летний мужчина, и легковой автомобиль ВАЗ-21121, управляемый водителем 2001 года рождения.

В результате столкновения травмы получили водитель отечественной легковушки и его 24-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

Сотрудники дорожной полиции продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств инцидента.

Ольга Сергеева