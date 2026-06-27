В саратовском селе Лох туристы собирают землянику и белые грибы

Жители Саратовской области всё чаще выбирают необычный формат отдыха, проводя отпуска в селе Лох Новобурасского района.

Это место, известное своей аутентичностью и красивыми видами, сейчас переживает пик сезона.

Как рассказывают местные жители в социальных сетях, в Лохе наступило настоящее «время чудес». Природа щедро одарила окрестности: луга окрасились в волшебные цвета, а леса наполнились грибным духом. Грибники хвастаются урожаями белых грибов, а кусты лесной земляники дают столько ягоды, что её собирают ведрами.

«Этот год нас балует… Мы наконец-то нашли грибные места и теперь тоже никому о них не будем говорить. Но эти белые… Вы только посмотрите! А запах земляники у садов и аромат липы в лесу… Это всё здесь и сейчас», — делится впечатлениями автор телеграм-канала «Село Лох | Людей Объединяет Хорошее».



Популярность села растёт благодаря неповторимой атмосфере гостеприимства, которую создают как коренные жители, так и дачники, переехавшие сюда из города в поисках тишины и единения с природой.

Ольга Сергеева