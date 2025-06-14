В Октябрьском районе Саратова снесут 4 аварийных дома

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В Октябрьском районе Саратова планируют снести четыре аварийных здания.

На портале госзакупок появился тендер на проведение демонтажных работ.

Объекты под снос находятся по следующим локациям:

ул. 4-я Силикатная, д.1А,

ул. Белоглинская, д. 10,

4-ый Вакуровский проезд д. 4А,

ул. Дегтярная, д. 23.

По контракту срок выполнения работ составляет 21 день.

Начальная цена контракта — 6,4 млн рублей

Прием заявок продлится до 19 июня. Администрация района ищет подрядную организацию, которая выполнит демонтаж ветхих строений в установленные сроки.