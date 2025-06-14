В Октябрьском районе Саратова снесут 4 аварийных дома

В Октябрьском районе Саратова планируют снести четыре аварийных здания.
На портале госзакупок появился тендер на проведение демонтажных работ.
Объекты под снос находятся по следующим локациям:
ул. 4-я Силикатная, д.1А,
ул. Белоглинская, д. 10,
4-ый Вакуровский проезд д. 4А,
ул. Дегтярная, д. 23.
По контракту срок выполнения работ составляет 21 день.
Начальная цена контракта — 6,4 млн рублей
Прием заявок продлится до 19 июня. Администрация района ищет подрядную организацию, которая выполнит демонтаж ветхих строений в установленные сроки.