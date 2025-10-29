Два катера-такси на 11 пассажиров для Саратова купят в Самаре

Правительство Саратовской области заключило контракты на приобретение двух речных такси для сообщения между городом и аэропортом «Гагарин».

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Несмотря на первоначальные планы о закупке катеров «Марлин 830А Taxi», аукцион выиграла «Самарская судоверфь», которая поставит два судна модели «АМГ 9 СТ». Каждое из них вмещает до 11 пассажиров и развивает скорость до 45 км/ч.

Стоимость одного катера составляет 16,19 млн рублей, второго — 16,02 млн рублей. Поставка должна быть осуществлена до 8 июля 2026 года. Согласно ранее озвученным планам, время в пути составит 40-45 минут, а стоимость проезда — 90 рублей. Расписание будет синхронизировано с авиарейсами.

Ольга Сергеева