Следователи ищут свидетелей смертельной аварии в Гагаринском районе Саратова

Главное следственное управление полиции Саратовской области разыскивает свидетелей смертельного ДТП, случившегося 12 сентября в Гагаринском районе.

Авария произошла около 17:25 на 330-м км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград. Столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Приора». Водитель «Приоры» и два пассажира — женщина 41 года и 8-летний ребенок — были госпитализированы. Мужчина-водитель впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Следственные органы просят очевидцев происшествия и лиц, владеющих информацией, сообщить по телефону 8(8452) 99-46-67 или по адресу: Саратов, ул. Чернышевского, 88, кабинет 804.

Ольга Сергеева