Саратовский рыбак добыл из глубины в 25 метров пучеглазого хищника

В популярном сообществе рыболовов Саратова и Энгельса активно обсуждают рекордный улов.

Подписчик Виктор сообщил о поимке судака весом 7,76 кг, установив таким образом свой личный рекорд. Мужчина выловил трофей с лодки на глубине 25 метров, используя метод ловли в отвес со специальной приманкой.

Особое внимание пользователей привлекли необычные глаза-телескопы у рыбы, что, по мнению участников обсуждения, характерно для глубоководных обитателей. Другие рыболовы поздравили Виктора с удачей, оставив многочисленные положительные комментарии.

Локация поимки пучеглазого судака не уточняется.

Ольга Сергеева