В Энгельсе бычку-рыбаку вернули удочку после акта вандализма

Бычок-рыбак с энгельсской набережной снова закинул удочку.

Спустя более полугода в Энгельсе восстановили скульптуру бычка-рыбака. Арт-объект пострадал от рук неизвестных в прошлом году — злоумышленники отломали удочку буквально на следующий день после того, как фигурку установили. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Энгельса».

Напомним, в центральной части города в рамках туристического проекта появились шесть скульптур бычков, каждая из которых олицетворяет определённую профессию. Композиции разместили на двух пешеходных маршрутах.

Теперь одна из них наконец обрела первозданный вид. Восстановлению предшествовала процедура демонтажа: скульптуру сняли с постамента, обновили само основание, после чего к нему приварили медную фигурку. Удочка возвращена на место.

Ольга Сергеева