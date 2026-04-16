Два памятника эпохи неолита в Саратовской области получили статус федерального ОКН

В Саратовской области стоянка древних людей эпохи неолита и группа курганов официально признаны объектами культурного наследия федерального значения.

Как сообщили в региональном комитете культурного наследия, отныне раскопки здесь разрешены только официальным археологическим экспедициям, а любое хозяйственное строительство поблизости запрещено.

Курганная группа «Разлатая» у посёлка Озинки включает четыре насыпи. Временной диапазон памятника широк — от IV тысячелетия до нашей эры до XV века нашей эры. Точный возраст установят будущие раскопки. Неподалёку, у реки Чалыкла, археологи обнаружили «Стоянку «Элеватор»: на глубине около 60 сантиметров найдены кварцитовые орудия и нехарактерная для местного грунта галька. Памятник датируется периодом от неолита до энеолита (V–III тысячелетия до нашей эры).

Оба объекта в 2019 году выявил археолог Владимир Лопатин при обследовании земель перед стройкой. Учёные подчёркивают высокую ценность находок: они помогают изучить жизнь древних племён Поволжья, их культуру, быт и контакты с соседями. Теперь государство взяло эти уникальные памятники под свою охрану.

Алиса Эай