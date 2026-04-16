В середине апреля в саратовской акватории Волги начался пик половодья

На Саратовской ГЭС началась активная фаза весеннего половодья.

С 15 апреля, когда объём поступающей воды превысил возможности гидроагрегатов, энергетики задействовали первые донные водосбросы. Паводок в этом году пришёл раньше обычного, и, по прогнозам, его пик ожидается в промежутке с 16 по 20 апреля.

Максимальный уровень воды в нижнем бьефе у плотины может достичь отметки 21,1 метра. Выше гидроузла специалисты Росводресурсов предписали удерживать его в диапазоне 27,5–28,2 метра.

В период максимальных сбросов вводятся строгие ограничения: маломерным судам запрещено приближаться к плотине ближе одного километра, а рыбачить нельзя в радиусе 500 метров выше по течению и двух километров ниже гидросооружения.

Алиса Эай