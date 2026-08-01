В Саратове пройдёт бесплатная экскурсия по храму Космы и Дамиана в Смирновском ущелье

В предстоящую субботу, 2 августа, историко-архивный отдел Саратовской епархии организует бесплатную экскурсию по храму святых бессребреников Космы и Дамиана. Мероприятие пройдёт в рамках краеведческого цикла, участники смогут узнать историю храма, его устройство, о современной жизни прихода и просветительской деятельности.

Храм расположен в микрорайоне Смирновское ущелье рядом с областной клинической больницей. Он был построен по «Программе 20 храмов» на участке, переданном епархии 10 лет назад. Осенью 2024 года церковь получила поручение заботиться о пациентах и сотрудниках больницы. Среди святынь — старинная икона святых Космы и Дамиана Асийских и иконы с частицами мощей других святых.

Экскурсию проведёт настоятель храма священник Владимир Петриченко. Начало в 12:00, сбор у входа в храм по адресу: Смирновское ущелье, 1 «а». Вход свободный.