Два родника Заводского района Саратова признаны небезопасными

Вода в двух родниках Заводского района не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает мэрия Саратова.

По данным Роспотребнадзора за II квартал 2025 года, в ходе проверки выявлены нарушения:

Родник на 6-м Динамовском проезде, 40: вода не соответствует санитарно-химическим и микробиологическим стандартам.

Родник на 11-м Динамовском проезде: вода не соответствует санитарно-химическим показателям.

Употребление такой воды может быть опасно для здоровья. Рекомендуется кипятить воду перед использованием. На родниках установлены таблички с предупреждением: «Употреблять воду после кипячения».