Саратовская область лидирует по показателям ввода жилья

Саратовская область признана одним из регионов-лидеров по достижению ключевых показателей Минстроя России.

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал область в числе лучших на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, где подводили промежуточные итоги нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и других федеральных инициатив. В лидирующую группу также вошли Калужская, Липецкая, Рязанская области, Бурятия, Татарстан, Башкортостан и Хакасия.

Особенно высокие результаты область показывает по вводу жилья. В 2023 году здесь сдано свыше 1,05 млн квадратных метров, что на 100,6% превысило плановый показатель федерального министерства.

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин привел данные за январь-май 2024 года: введено 287,3 тыс. квадратных метров жилья. Это в 1,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года, что обусловлено значительным ростом активности застройщиков.

Ежегодный ввод более 1 млн квадратных метров жилья стал для региона устойчивой практикой, начиная с 2007 года. Новое жилье возводится при обязательном выполнении нормативов по обеспеченности социальной инфраструктурой.