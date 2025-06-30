На финишной прямой: Ремонт 15 трасс в Саратовской области близок к завершению

Дорожный сезон в Саратовской области в самом разгаре, и 15 региональных автодорог уже находятся на завершающем этапе ремонта. Готовность этих объектов приближается к 90%. Сейчас на них ведутся финальные работы: установка дорожных знаков, укрепление обочин щебнем и нанесение разметки.

Напомним, в нормативное состояние по нацпроекту приведено около 2300 километров дорог, на что было направлено 45,5 миллиардов рублей. Также отремонтировано порядка 20 мостов и путепроводов, построены два крупных путепровода: в Татищево через железную дорогу и в районе поселка Жасминный, что позволило разгрузить переезд и ликвидировать пробки.

Еще одним важным объектом стал мост через реку Большой Иргиз, соединивший Пугачёвский и Краснопартизанский районы и решивший проблему переправы в паводок. Значительные работы выполнены на трассах Пугачев-Перелюб (около 110 км), Балаково-Ершов и Балаково-Духовницкое.