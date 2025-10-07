Два школьных музея из Саратовской области стали призёрами всероссийского конкурса

Два школьных музея из Саратовской области заняли вторые места в финале всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить». Всего на конкурс поступило более 2300 заявок из 82 регионов страны, в финал прошли только 169 музеев.

Музей «Колесо истории» Медико-биологического лицея Саратова стал вторым в номинации «Лучший городской музей». Комплексно-краеведческий музей «Вехи истории» из села Елизаветино Аткарского района занял второе место в номинации «Лучший сельский музей».

Победители конкурса получат гранты от 200 до 500 тысяч рублей на развитие музейной деятельности. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Историческая память» и продемонстрировал высокий уровень музейной работы в образовательных учреждениях региона.

Алена Орешкина