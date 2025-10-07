Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном

Сегодня в Четвертом апелляционном суде в городе Нижний Новгород прошло судебное заседание по рассмотрению жалобы группы псевдоактивистов, агитирующих против строительства новой современной школы в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова. Не один месяц эти люди пытались убедить всех, что решение построить востребованную школу в рамках развития сквера «Территория детства», которое ждут тысячи родителей, незаконно.

Это очередное решение Фемиды, доказывающее не только торжество закона и справедливости, но и здравый смысл. Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции уже подтверждал законность подготовительный работ к строительству современного образовательного комплекса. Вчера проект долгожданной школы с бассейном получил положительное заключение государственной экспертизы. Было выдано разрешение на строительство. И уже сегодня строительство школы началось полномасштабно.

Школа, которую ждут тысячи родителей, станет частью проекта развития сквера «Территория детства», где уже установлена современная система автополива и в будущем запланированы высадка новых зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм. Школа будет включать в себя большое спортивное ядро, доступное для всех жителей микрорайона. Также новое образовательное учреждение решит проблему с переполненностью в классах и обучением в две смены.