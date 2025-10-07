Поисковые отряды Саратовской области вошли в десятку лучших на окружном слёте

В Нижнем Новгороде завершился XI окружной слёт поисковых отрядов «Никто не забыт», собравший более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие стало крупнейшей площадкой для демонстрации навыков в области поисковой работы и военной археологии.

Команды из Саратовской области показали впечатляющие результаты, заняв первое место в конкурсе «Поисковая викторина и техника безопасности» и третье — в номинации «Визитная карточка команды». В общекомандном зачете регион вошел в десятку сильнейших субъектов ПФО.

Как отметил заместитель полпреда президента Олег Машковцев, за 11 лет существования проекта количество поисковых отрядов в округе выросло на 70%, а число участников движения увеличилось более чем в два раза. Все победители слёта получили награды от полномочного представителя президента в ПФО.

Алена Орешкина