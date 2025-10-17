Два важных дорожных ремонта завершили на год раньше срока

Подрядчик досрочно завершил основные работы на двух транзитных маршрутах, которые планировалось отремонтировать только в 2026 году. Ремонт проведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Первый объект находится в поселке Татищево. Здесь привели в порядок участок улиц Дорожной и Энергетиков протяженностью 1 км. Эта дорога ведет к Пензенской трассе. Второй объект — маршрут в Аткарске длиной 6,3 км. Он соединяет важные социальные объекты: поликлинику, школы, детские сады и завод.

Работы должны были быть завершены к сентябрю 2026 года, но основные этапы ремонта выполнили уже в конце сентября текущего года. В Аткарске также установили новые дорожные знаки, пешеходные ограждения у школ и остановочные павильоны.

Всего в регионе по нацпроекту ведутся работы на 57 дорогах. С полным перечнем объектов можно ознакомиться в официальной группе министерства дорожного хозяйства области в социальной сети.

Алена Орешкина