В Энгельсе появились четыре новых благоустроенных сквера

В Энгельсе завершились работы по благоустройству четырех общественных территорий. Работы прошли в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Среди обновленных объектов — новый сквер имени известного писателя-земляка Льва Кассиля. На его территории высадили газон, декоративные кустарники и хвойные деревья, установили скамейки и провели освещение. Также работы выполнены в сквере у КПП Летного городка, у стелы «Героям фронта и тыла» и у обелиска «Воинам-землякам» в поселке Приволжский.

По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ области Александра Мышева, в текущем году в регионе планируется благоустроить 167 общественных пространств. Уже завершены работы на 154 объектах. За шесть лет действия программы в области приведено в порядок более 1200 территорий.

Алена Орешкина