Два саратовца попали в экстремистский список

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновила перечень террористов и экстремистов, добавив в него двух жителей Саратовской области.

В список были включены:

Андрей Самарцев *, 51 год, житель города Балаково.

Максим Косовцов *, 41 год, из города Ртищево.

Перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, включает в себя как подозреваемых, так и осужденных за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом. На данный момент в этом списке числится более 21,5 тысячи человек.

Включение в данный перечень может иметь серьезные последствия для лиц, попавших в него, включая ограничения на финансовые операции и другие меры.

*Признан террористом и экстремистом в РФ

Ольга Сергеева