В Саратове выберут лучшего повара-профессионала

В Саратовской области проходит региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди поваров.

26 мая в Саратовской области начался региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди поваров, где 12 конкурсантов продемонстрируют свои навыки и творческий подход. В первый день участники пройдут тестирование по теории, а 27 мая состоится практическая часть в Саратовском колледже кулинарного искусства.

Торжественное награждение победителей пройдет 28 мая в историческом парке «Россия — моя история». Этот конкурс является частью национального проекта «Кадры», организованного Минтрудом России.

Ольга Сергеева