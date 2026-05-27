В Саратове выберут лучшего повара-профессионала

26 мая в Саратовской области начался региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди поваров, где 12 конкурсантов продемонстрируют свои навыки и творческий подход. В первый день участники пройдут тестирование по теории, а 27 мая состоится практическая часть в Саратовском колледже кулинарного искусства.
Торжественное награждение победителей пройдет 28 мая в историческом парке «Россия — моя история». Этот конкурс является частью национального проекта «Кадры», организованного Минтрудом России.
Ольга Сергеева