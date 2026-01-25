Вечная память павшим: в спецоперации геройски погибли 8 бойцов из Саратовской области

От

В Саратовской области скорбят по восьмерым военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции.

Похоронки пришли на военнослужащих из трех районов:

В Красноармейском районе траур по Алексею Сергеевичу Мушкатерову.

Энгельсский район оплакивает Евгения Викторовича Гильмана, Станислава Эдуардовича Дубинина, Никиту Анатольевича Алимова, Геннадия Геннадьевича Михалькова, Дмитрия Александровича Аверина.

Пугачёвский район не досчитался Игоря Александровича Мещерякова, Александра Викторовича Скакалина.

Губернатор области и главы муниципальных образований выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Списки с погибшими бойцами обновляются ежедневно.

Ольга Сергеева