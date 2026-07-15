Две сети АЗС в Саратовской области незаконно завысили цены на бензин

ФАС предписала двум сетям АЗС в Саратовской области снизить цены на бензин.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области выдало предписание двум региональным сетям автозаправок — «Феникс» (ООО «Трансгруз») и «Залив» (ООО «АльфаТЭК»). До 31 июля компании обязаны устранить необоснованное завышение цен на топливо марок АИ-92 и АИ-95.

В антимонопольном ведомстве отметили, что подобные действия могли привести к нарушению прав потребителей. В случае неисполнения предписания сетям грозят административные меры.

Напомним, в Саратовской области введен лимит на продажу бензина автомобилистам. В одни руки — не более 30 л. А по факту АЗС отпускают меньше. Срок лимитов первоначально был до 15 июля текущего года, но позже его продлили без указания даты окончания.

Ольга Сергеева