Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля в Саратове стали менеджеры продаж

Менеджер по продажам возглавил топ высокооплачиваемых вакансий в Саратове.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob составили рейтинг самых доходных предложений на саратовском рынке труда в июле. Лидером месяца стала вакансия менеджера по продажам — работодатели готовы платить таким специалистам до 180 тысяч рублей.

На втором месте — водители на манипуляторах-ломовозах с зарплатой в 150 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров менеджер активных продаж в сфере банковских услуг, чей доход может достигать от 100 тысяч рублей.

В пятерку самых высокооплачиваемых также вошли фармацевт/провизор (90 тысяч рублей) и директор магазина, зарплатная вилка которого составляет от 85 до 135 тысяч рублей.

Для сравнения: месяцем ранее рейтинг возглавляли главный бухгалтер, врач-стоматолог-терапевт и руководитель пищевого производства.

Ольга Сергеева