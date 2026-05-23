Две женщины покалечились в столкновении машины со зданием в Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе легковушка въехала в здание.

Необычное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в посёлке Свободном Саратовской области.

22 мая в 12:01 напротив дома № 1 по улице Элеваторной автомобиль «Лада Гранта» под управлением женщины 1985 года рождения по неизвестной пока причине протаранил строение.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате удара травмы получили обе находившиеся в салоне женщины. Автоледи и её пассажирка 1965 года рождения были оперативно госпитализированы медиками. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняют сотрудники ГАИ.

Ольга Сергеева