Две женщины пострадали в аварии с «Грантами» в центре Саратова

В областном центре на Московском шоссе вечером 17 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария была зафиксирована в 19:30 у дома № 31/1в.

На месте столкнулись два автомобиля марки Lada Granta. За рулём одного из них находился 49-летний водитель, вторым управлял 56-летний мужчина.

В результате удара медицинская помощь потребовалась пассажиркам второй «Лады» — женщинам 52 и 22 лет, которые были госпитализированы. В полиции добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ольга Сергеева