Саратовское правительство заказывает современный модульный ФАП почти за 60 млн

В Саратовской области планируют открыть ещё один фельдшерско-акушерский пункт, собранный из блок-модулей.

Аукцион на поиск подрядчика разместило на сайте Госзакупок государственное учреждение «Государственное агентство по централизации закупок».

Начальная максимальная цена контракта составляет 59,8 миллиона рублей. Средства выделяются из областного бюджета. Подведение итогов торгов назначено на 4 мая.

Согласно закупочной документации, новый ФАП должен быть оснащён десятью отопительными электроприборами и двумя электрическими кипятильниками. Кроме того, в медицинском пункте предусмотрено наличие санузла с душем.

Доставить готовый модульный ФАП на место, которое будет указано заказчиком, подрядчик обязан не позднее 1 сентября 2026 года.

Ольга Сергеева