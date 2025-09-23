Двое человек госпитализированы после опрокидывания автомобиля на трассе через Саратов в Тамбов

В ночь на 1 км автоподъезда к станции Кологривовка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 43-летний водитель, управлявший автомобилем Lada, не справился с управлением и съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель и 42-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Оба были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по факту ДТП.