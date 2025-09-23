Роман Бусаргин: Расширим льготы на платных парковочных местах

В этом году в Саратове появились платные муниципальные парковки. Ранее говорил, что муниципалитету стоит рассматривать такое решение не с точки зрения дополнительного дохода в бюджет, а как меру по разгрузке улиц для движения общественного транспорта, повышению безопасности дорожного движения и упрощению работы служб по благоустройству.

В этой связи логичным и закономерным будет рассмотрение вопроса о расширении льгот на таких парковочных местах. Будет правильным освободить от платы многодетные семьи вне зависимости от места их регистрации. Знаю, что сейчас этот критерий учитывается. И если, к примеру, многодетная семья из соседнего Энгельса приедет в Саратов, то ей придется платить за стоянку на таких машино-местах.

Кроме того, сейчас такая льгота действует в отношении только одного из родителей. Нужно распространить её на обоих родителей.

Проговорили эти вопросы с мэром Саратова Михаилом Исаевым. В ближайшее время он представит необходимые поправки в городскую думу. Уверен, что народные избранники инициативу поддержат.