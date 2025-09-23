В Центре детского творчества прошла встреча с волонтерским отрядом «Охотники-64» и бойцом 61-ой бригады морской пехоты

В Центре детского творчества состоялась очередная встреча с представителями волонтерского отряда «Охотники-64» и бойцом 61-ой бригады морской пехоты, которым была передана очередная гуманитарная помощь: денежные средства на приобретение строительных материалов и маскировочная сеть.

«Плетение сетей для защиты наших ребят стала неотъемлемой частью ежедневной работы в стенах Центра. В этом принимают активное участие педагоги, родители учащихся и активисты партийного проекта «Женское движение Единой России».

Сердечное спасибо волонтёрам «Мы вместе-64″ и лично Валерии, которые бесперебойно поставляют необходимые материалы для плетения сетей! Такое единение в оказании помощи тем, кто сегодня освобождает российскую землю от националистов — неоценимый вклад в Победу», — рассказала местный координатор проекта Женское движение Единой России в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

В знак благодарности в музей Центра детского творчества были переданы экспонаты сбитых беспилотников.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и реализация народной программы являются приоритетными направлениями работы «Единой России»