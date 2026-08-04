Двое мошенников из Саратова обманули больше 20 российских компаний на миллион

В Орле возбуждено уголовное дело против двух жителей Саратова, обвиняемых в серии мошенничеств в отношении предпринимателей.

Как сообщили в МВД, с марта 2024 года аферисты, представляясь топ-менеджерами крупной компании, обзванивали ИП и юрлиц по всей России, предлагая выгодные контракты.

Для убедительности они требовали от жертв «сертификат экономической безопасности» стоимостью 45–50 тыс. рублей, который можно было получить только в подконтрольной им фирме. После перевода денег злоумышленники исчезали. От их действий пострадали не менее 20 организаций, общий ущерб превысил 1 млн рублей.

Обоим фигурантам избрана подписка о невыезде, дело расследуется по ст. 159 УК РФ. Ранее, весной, в Саратове уже осудили группу, работавшую по аналогичной схеме с ущербом свыше 20 млн рублей.

Ольга Сергеева