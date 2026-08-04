В артиллерийском училище Саратова завершают к осени строительство стадиона и бассейна

В Саратове реконструкцию бассейна и строительство всепогодного стадиона в артиллерийском училище планируют завершить к 31 августа.

Об этом в соцсетях сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина, который лично посетил объекты.

Спикер отметил, что задача властей — обеспечить военные училища региона современной инфраструктурой. «Чтобы были и стадионы, и бассейны, и крытые сооружения», — подчеркнул спикер ГД. Подрядчики заявляют, что объекты будут соответствовать международным стандартам.

Ранее при поддержке Володина в училище уже восстановили крытый ФОК с двумя залами, зоной для борьбы и тренажерным залом, а также обновили открытые спортплощадки. Все меры направлены на улучшение подготовки курсантов.

Ольга Сергеева