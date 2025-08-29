Роман Бусаргин: поздравил со 100-летием ветерана Изабеллу Юрьеву

Заехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Изабелле Александровне Юрьевой. Повод самый приятный – сегодня ей исполнилось 100 лет!

Изабелла Александровна родилась и выросла в Йошкар-Оле. Когда началась война, училась в старших классах. После получения аттестата устроилась на Государственный союзный завод № 311. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.». В 1947 году вышла замуж за фронтовика Александра Юрьева. Он был военным, жили на Кавказе, в Беларуси и Германии.

В Саратов семья перебралась в 1975 году. Здесь родились и выросли 2 дочери супругов и двое внуков. Сейчас рядом с Изабеллой Александровной всегда находится младшая дочь. Говорили с ними о важности сохранения нашей исторической правды для будущих поколений. В семье Изабеллы Александровны к этому особое отношение. Они бережно хранят все фотографии, память о своих близких, посвятивших себя служению Родине.