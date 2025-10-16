В Саратове на пруду возле санатория нашли «утиное царство»

В саратовском санатории появилось «утиное царство».

Живописный пруд на территории санатория «Октябрьское ущелье» в Саратове облюбовали утки. Яркие фотографии и видео, на которых запечатлены несколько десятков пернатых, появились в паблике «Кумыска онлайн» во «ВКонтакте».

Как отмечают авторы публикации, водоем превратился в настоящее птичье королевство. Многочисленные утки плавают в пруду, создавая идиллическую картину, которая привлекла внимание местных жителей и любителей природы.

Наталья Мерайеф