Первый закат в новом 2026 году в Саратове стал уникальным атмосферным явлением

В первый день нового года, 1 января, жители Саратова наблюдали редкое природное явление — солнечный столб.

Как рассказал в своем ТГ-канале заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков, вертикальный луч света был виден на закате.

Эффект возникает, когда лучи низкого солнца отражаются от плоских ледяных кристаллов в атмосфере, которые действуют как множество крошечных зеркал.

Сначала столб был направлен вниз, а когда солнце скрылось за горизонтом, световая колонна продолжила сиять вверх, создавая иллюзию луча, устремлённого в небо.

Ольга Сергеева