Двойную радугу наблюдали саратовцы, лошади и даже верблюд

Жители города стали свидетелями редкой двойной радуги.

Вечером 29 июня небо над Саратовом подарило жителям и гостям города незабываемое зрелище. После дождя над городом раскинулась двойная радуга, что является довольно редким явлением для нашего климата.

Увидеть эту красоту успели многие, а самые удачные кадры тут же заполонили социальные сети. Научный комментарий событию дал Максим Червяков, заведующий кафедрой метеорологии СГУ имени Чернышевского:

«Двойная радуга — нечастый гость в нашем небе. Сегодня она появилась в Саратове. Кто видел, тот молодец, кто не видел — смотрите».

Учёный также поделился фотографией, сделанной Нинель Васильевой.

Но на этом чудеса природы не закончились. В Лысогорском районе эффектное атмосферное явление смогли запечатлеть даже обитатели фермы «Добрая лошадь». Владельцы хозяйства поделились снимками, на которых верблюд и лошади позируют на фоне яркой радуги, создав по-настоящему сказочную атмосферу.

Ольга Сергеева