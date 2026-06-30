Ночью в Саратове ночью сбили 17-летнего мотоциклиста

В Саратове на Энтузиастов столкнулись иномарка и мотоцикл, пострадал подросток.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 23:25 на проспекте Энтузиастов, неподалёку от стадиона «Волга». На проезжей части произошло столкновение автомобиля KIA Spectra, за рулём которого находился 21-летний водитель, и мотоцикла, которым управлял 17-летний юноша.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил травмы. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу для оказания необходимой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, кто из участников движения стал виновником аварии.

Ольга Сергеева