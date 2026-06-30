Мебельную фабрику-банкрот в Энгельсе выставили на аукцион за 162 млн рублей

На продажу выставлен имущественный комплекс Энгельсской мебельной фабрики.
Информация о торгах появилась на популярном портале объявлений. Начальная стоимость лота составляет 162 миллиона рублей.
В состав имущества, предлагаемого покупателям, входят:
- 10 нежилых зданий;
- 8 земельных участков;
- десятки единиц производственного оборудования.
Напомним, судьба предприятия находилась под пристальным вниманием властей и общественности. Несколько лет назад фабрика столкнулась с серьезным кризисом из-за невыплаты заработной платы сотрудникам.
В начале 2024 года региональные власти официально признали, что предприятие находится «в не очень хорошем положении». Продажа комплекса является попыткой решить накопившиеся проблемы и найти нового инвестора для площадки.
Ольга Сергеева