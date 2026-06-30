Мебельную фабрику-банкрот в Энгельсе выставили на аукцион за 162 млн рублей

На продажу выставлен имущественный комплекс Энгельсской мебельной фабрики.

Информация о торгах появилась на популярном портале объявлений. Начальная стоимость лота составляет 162 миллиона рублей.

В состав имущества, предлагаемого покупателям, входят:

10 нежилых зданий;

8 земельных участков;

десятки единиц производственного оборудования.

Напомним, судьба предприятия находилась под пристальным вниманием властей и общественности. Несколько лет назад фабрика столкнулась с серьезным кризисом из-за невыплаты заработной платы сотрудникам.

В начале 2024 года региональные власти официально признали, что предприятие находится «в не очень хорошем положении». Продажа комплекса является попыткой решить накопившиеся проблемы и найти нового инвестора для площадки.

Ольга Сергеева