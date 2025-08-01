Двух полковников полиции в Саратове осудили за коррупционную схему

Октябрьский районный суд Саратова вынес приговор двум высокопоставленным сотрудникам МВД, признанным виновными в организации преступной группы.

По данным прокуратуры, полковники Николай Межуев и Николай Дегтяренко в 2020-2022 годах создали на базе государственного паспортного стола коммерческую структуру. Они незаконно взимали плату за миграционные услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Межуев получил 8 лет колонии, Дегтяренко – 4 года. Еще одной участнице схемы суд отсрочил наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.