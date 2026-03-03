Двух заместителей директора «Саратовмелиоводхоза» подозревают в мошенничестве и хищении 21 млн

Заместители директора «Саратовмелиоводхоза» стали фигурантами дела о мошенничестве на 21 миллион рублей.

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении двух высокопоставленных сотрудников ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». Их подозревают в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным следствия, на протяжении пяти лет — с 2020 по 2025 год — чиновники организовали нелегальную схему обогащения за счет подчиненных. Сотрудникам учреждения регулярно начисляли и выплачивали премии, однако радоваться деньгам приходилось недолго: часть премиальных у них затем изымали. Таким образом заместители директора собрали более 21 миллиона рублей, которые впоследствии присвоили и потратили на личные нужды.

Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательную базу и проводят необходимые процессуальные действия.

Ольга Сергеева