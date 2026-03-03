За неделю саратовцы чаще всего жаловались на ЖКХ, медицину и плохие дороги

ЖКХ, больницы и дороги остаются главными болями саратовцев.

Центр управления регионом подвел итоги работы с обращениями жителей за последнюю неделю февраля. С 21 по 27 февраля в социальных сетях и через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило более пяти тысяч сообщений — 5044, если быть точными.

Антирейтинг проблем возглавила сфера жилищно-коммунального хозяйства: по этому направлению набралось 1475 жалоб. На втором месте — здравоохранение, которое вызвало вопросы у 702 человек. Замыкает тройку лидеров традиционная тема дорог — 679 обращений. Итоги опубликованы 2 марта.

Ольга Сергеева