Ветераны и юнармейцы стали гостями праздника дружбы в Саратове

Саратовская региональная организация «Культурный центр Казахстан» провела мероприятие «В единстве наша сила», посвященное Году единства народов России.

Гостями праздника стали ветераны, общественники, семьи военнослужащих и юнармейцы. Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», для них организовали выставку «Многонациональный народ России: единство и многообразие», концерт с национальными песнями и танцами, а также «Хоровод Дружбы» в ярких народных костюмах.

Были представлены книги «Казахи Саратовской области в Великой Отечественной войне» (автор Ташпеков Г.А.) и «Особое поколение» (автор Джунельбаева У.М.), рассказывающие о вкладе казахского народа в Победу.

Завершился вечер минутой молчания в честь земляков, отдавших жизнь за Родину.

Подготовила Ольга Сергеева