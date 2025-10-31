В регионе планируют довести продолжительность жизни населения до 72 лет

В Саратовской области поставлены амбициозные цели в сфере здравоохранения.

К 2036 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в регионе должна достичь 72 лет. Планируется также увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,8. Планируемый охват диспансеризацией граждан репродуктивного возраста — до 50% к 2030 году.

Уже обследование репродуктивного здоровья прошли 209 тысяч человек 18-49 лет, включая 93 тысячи мужчин. Заболевания выявили у 15% женщин и 3,6% мужчин.

За девять месяцев общую диспансеризацию прошли более 901 тысячи саратовцев (78% от плана). Выявлены 27 тысяч случаев болезней системы кровообращения, около 2 тысяч онкологических заболеваний (72% — на ранних стадиях), а также тысячи случаев диабета и других патологий.

Ольга Сергеева