«Единая Россия» объявила о старте предварительного голосования-2026

«Единая Россия» дала старт процедуре предварительного голосования перед предстоящими выборами в Государственную Думу.

Об этом сообщила в своем ТГ-канале депутат Саратовской облдумы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова.

На первом заседании организационного комитета на площадке Центрального исполнительного комитета партии в Москве обозначены сроки проведения его основных этапов.

С 11 марта по 30 апреля каждый кандидат сможет подать заявление и стать участником предварительного голосования;

С 20 апреля по 29 мая будет проводиться регистрация избирателей в системе;

С 25 по 31 мая состоится само голосование. По традиции оно пройдет в электронном формате.

Принципами предварительного голосования, как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, неизменно остаются честность и прозрачность. Все данные избирателей будут полностью защищены. Особое внимание будет уделено обеспечению полноценного участия в процедуре участников специальной военной операции. Их обучение и сопровождение будет проходить на площадке Высшей партийной школы.

На протяжении многих лет «Единая Россия» остается единственной в стране политической партией, которая проводит отбор кандидатов в депутаты через открытое всенародное голосование. Это позволяет определить именно тех кандидатов в депутаты, которым избиратели доверяют больше всего.

Подготовила Ольга Сергеева