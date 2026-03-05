Три жителя пострадали при атаке украинских БПЛА на Саратовскую область, идет оценка ущерба

Число пострадавших при ночной атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до трех.

Губернатор Роман Бусаргин уточнил данные о последствиях удара беспилотников, который произошел минувшей ночью. По официальной информации, в результате инцидента пострадали три человека.

Глава региона также подтвердил, что атака нанесла урон гражданской инфраструктуре — зафиксированы повреждения объектов. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы.

«Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы от жителей. На местах работают все профильные службы», — сообщил Бусаргин в своем Telegram-канале.

Ольга Сергеева