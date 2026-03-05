В гостях у радио КП Саратов — Общество трезвости и здоровья

Сегодня, 5 марта, в 12:03 в эфире программы «Гость в студии» на волне 90.6 FM — Наталия Королькова, председатель Саратовского общества трезвости и здоровья, почетный гражданин региона.

В беседе затронут личную историю гостьи: как она пришла к общественной деятельности и с какими вызовами столкнулась на этом пути. Также обсудят природу алкогольной зависимости, способы ее своевременного распознавания и методы профилактики.

Отдельное внимание уделят действующим программам помощи и работе с молодежью по популяризации здорового образа жизни.

Запись эфира будет доступна в группе радио ВКонтакте.

Ольга Сергеева