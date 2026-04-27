«Единая Россия» притормозила «сырой» законопроект по ОСАГО

«ЕР» потребовала не повышать выплаты по ОСАГО без согласия водителей.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил, что инициатива об увеличении лимита страховой выплаты по ОСАГО до двух миллионов рублей при причинении вреда здоровью в ДТП требует осторожного подхода. По его словам, это нужная мера, однако нельзя допустить, чтобы дополнительная финансовая нагрузка легла на плечи страхователей.

Партия настаивает: перед принятием закона необходимо оценить реальное влияние на благосостояние граждан. Для этого «Единая Россия» планирует провести социологические исследования, встречи и опросы автомобилистов, чтобы выработать приемлемый для всех вариант.

Якушев подчеркнул, что окончательное решение о поддержке или отклонении законопроекта будет принято только после получения и анализа объективных данных.

