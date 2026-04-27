В Саратове на 3-й Дачной выпал снег в конце апреля

Жители Ленинского района стали свидетелями необычного для конца апреля природного явления.

Сегодня, 27 апреля, в районе 3-й Дачной пошел снег.

Как отметили очевидцы, «московские веяния» доходят до Саратова с небольшим опозданием — накануне аналогичные осадки наблюдались в столичном регионе.

Видеозаписью погодного сюрприза поделилась подписчица Оксана Ломоносова в ТГ-канале «Говорит Саратов». Снегопад застал местных жителей врасплох, учитывая календарную весну и практически наступивший май.

Напомним, метеорологи предупреждали жителей региона о похолодании и сильном ветре.

Ольга Сергеева