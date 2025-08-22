«Единая Россия» согласовала кандидатов на должность глав Базарно-Карабулакского и Советского районов

Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин провел сегодня заседание президиума регионального политсовета.
Члены президиума своим решением согласовали Елену Наумову для избрания главой Советского района и Артема Курочкина для избрания главой Базарно-Карабулакского района.
Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин напомнил кандидатам о большой ответственности перед людьми и призвал работать, принимая решения в интересах жителей.
«Вам оказано большое доверие возглавлять районы области. Это большая ответственность в первую очередь, перед людьми. Работать придется в интенсивном режиме в формате 24 на 7. Главным для вас должны быть интересы жителей. Выстраивайте с людьми конструктивный диалог.Сегодня в районах области реализуются много важных проектов, в том числе, в рамках народной программы партии «Единая Россия». Одним из приоритетных направлений является всесторонняя поддержка участников СВО и их семей», — подчеркнул Роман Бусаргин.
Также решением президиума были назначены исполнительные секретари местных отделений партии «Единая Россия» в следующих районах:
исполнительным секретарем Аткарского местного отделения назначена Юлия Благовестная;
исполнительным секретарем Ершовского местного отделения назначена Наиля Ли;
исполнительным секретарем Самойловского местного отделения назначена Евгения Тищенко;
исполнительным секретарем Екатериновского местного отделения назначена Елена Старатонова;
исполнительным секретарем Красноармейского местного отделения назначена Дарья Сизова;
исполнительном секретарем местного отделения Кировского района города Саратова назначена Анастасия Емельянчева.
Исполняющим полномочия секретаря Балтайского местного отделения партии «Единая Россия» стала Зинаида Романова.
