Утвержден корпус наставников для финалистов региональной программы «Наши герои»

В Правительстве области состоялось заседание Общественного совета региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои» под председательством вице-губернатора Михаила Орлова. В мероприятии помимо членов Общественного совета приняли участие представители исполнительных органов области, главы муниципальных районов и руководители корпораций и предприятий.

Открывая заседание, Михаил Орлов отметил, что реализация программы «Наши герои», с инициативой проведения которой выступил губернатор Роман Бусаргин, находится на особом контроле и является частью реализации кадровой политики региона.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов рассказал об этапах реализации программы, обучение по которой стартует в понедельник, 25 августа.

В программу обучения, проводить которое будут преподаватели из ВШГУ РАНХиГС, входят четыре очных модуля, дистанционное обучение и три межмодульные стажировки.

Прохождение межмодульных стажировок предполагается под руководством наставников. «Цель программы наставничества – помощь в личностном и профессиональном развитии, а также содействие в формировании карьерной траектории», – отметил министр.

Члены Общественного совета утвердили корпус наставников для финалистов программы, в состав которого вошли губернатор Роман Бусаргин, председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, зампреды и министры Правительства области, главы районов, руководители промышленных предприятий.

Первая очная встреча наставников с участниками программы состоится 3 сентября, в День наставника, в рамках первого модуля обучения. По итогам встречи и личного общения за участниками будут закреплены наставники, исходя из карьерных траекторий участников.

Обращаясь к участникам заседания, вице-губернатор подчеркнул, что наставники должны обеспечить максимальную погруженность своих подопечных во все рабочие процессы, наладить личное взаимодействие. «Успех региональной программы «Наши герои» зависит от каждого из нас, от вовлеченности наставников, целеустремленности и ответственности участников. Вместе мы сможем обеспечить регион новыми управленческими кадрами, прошедшими серьезную школу жизни и готовыми к работе на благо Саратовской области», – резюмировал Михаил Орлов.

Напоминаем, региональная программа «Наши герои» проводится по инициативе главы региона по аналогии с федеральной программой Президента России Владимира Путина «Время героев». На обучение зачислены 50 финалистов, прошедших этапы отбора. В резерв вошли 20 действующих военнослужащих, которые в настоящее время выполняют боевые задачи, после их выполнения смогут приступить к обучению.

Министерство труда и социальной защиты области