В Марксовском районе погиб 15-летний подросток на мопеде

Юноша получил смертельные увечья в ДТП в Марксовском районе Саратовской области 1 июля.

Накануне утром в селе Подлесное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

В 09:30 на улице Свобода столкнулись автомобиль «Лада Веста» под управлением 34-летнего водителя и мопед «Болт», которым управлял 15-летний подросток. В результате аварии несовершеннолетний скончался на месте.

По данным УГИБДД по Саратовской области, обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Прокуратура Марксовского района по поручению областного прокурора Сергея Филипенко взяла на контроль ход проверки. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Расследование продолжается.